Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 серпня у світі зареєстрували 714 335 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 803 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 215 495 617 випадків інфікування, з них 714,335 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 488 844 особи, з них 10 803 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 192,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий спалах коронавірусу очікується в Україні у вересні-жовтні, - прогноз експертів у сфері охорони здоров'я

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 52-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 15-ту, за летальними випадками - 32-гу і 5-ту позицію відповідно.