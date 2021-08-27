Новини • Коронавірус і карантин

COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66

8 43468
COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66
Станом на ранок четверга, 27 серпня, в Україні зафіксовано 2032 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, одужали 1253 особи, померли 66.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

"За добу 26 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2032 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 127, медпрацівників - 46)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними МОЗ, за минулу добу госпіталізовано - 838 осіб, летальних випадків - 66, одужали - 1253 людини.

За добу протестовано: методом ПЛР – 23 049 осіб, методом ІФА - 7219 осіб, експрес-тестами – 23 218 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 280 203 людини; одужали - 2 204 682 особи; летальних випадків - 53 632; проведено ПЛР-тестів - 11 903 521.

Також у відомстві повідомили, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в и. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

Також читайте: Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА

Детальніше про захворюваність і вакцинацію проти COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5

Нагадаємо, напередодні, 26 серпня, повідомлялося про 1581 новий випадок інфікування і 45 летальних випадків.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • юра Лонг
    Та хоч 66 тыс.никого это не испугает. Ковидмафии никто не верит. Хватит по паркам и скверам уже прятались. И шо? Кроме уколотых заболевших нет среди знакомых.
  • Паравоз
    Не знаю, существует ли на самом деле коллективный разум, но что касается коллективного безумия - в этом нет ни малейших сомнений!
  • Андерсен a4cbf7de
    Процесс пошел ... Но у нас пока почему то все " зеленое".. наверное власти ждут даты прохождения 1 сентября... С октября все по настоящему и начнется... Как выясняется ни вакцинация ни то что переболел защитного иммунитета не дает( ну может на 3 -6 месяцев, у кого как) при этом они все равно являются носителями ( даже если сами не чувствуют болезни). народ устал и уже полностью " забил" на какую либо защиту ( маски, дистанцию и т.д) Все заявление ученых и медиков двухлетней и даже годичной давности оказались пустым сотрясением воздуха. По сути до сих пор ни кто не знает о ковиде ничего...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини