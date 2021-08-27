COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66

Станом на ранок четверга, 27 серпня, в Україні зафіксовано 2032 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, одужали 1253 особи, померли 66.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

"За добу 26 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2032 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 127, медпрацівників - 46)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними МОЗ, за минулу добу госпіталізовано - 838 осіб, летальних випадків - 66, одужали - 1253 людини.

За добу протестовано: методом ПЛР – 23 049 осіб, методом ІФА - 7219 осіб, експрес-тестами – 23 218 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 280 203 людини; одужали - 2 204 682 особи; летальних випадків - 53 632; проведено ПЛР-тестів - 11 903 521.

Також у відомстві повідомили, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в и. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

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Нагадаємо, напередодні, 26 серпня, повідомлялося про 1581 новий випадок інфікування і 45 летальних випадків.