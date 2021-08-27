Новини

Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку

7 85858
Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку
Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв планує подати у відставку після трагічного інциденту на півдні країни, де сталася серія вибухів на військовому складі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я для себе рішення прийняв, я у відставку подам, буду просити про відставку. А рішення ухвалить глава держави", - сказав Єрмекбаєв журналістам.

За словами міністра, він прийняв це рішення, "як тільки почув" про інцидент у Жамбилській області.

"Зараз моє головне завдання - усунути наслідки цієї події", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибух на складі з боєприпасами в Казахстані, евакуюють людей із найближчих сіл. ВІДЕО+ФОТО

Повідомлення про загорання складу боєприпасів військової частини №28349 (інженерно-саперна бригада) міністерства оборони в Жамбилський області надійшло у четвер увечері. Горів склад боєприпасів розміром 41 на 17. Сталося близько десяти вибухів інженерних боєприпасів. До Тараза евакуювали близько 1,2 тис. людей із прилеглих населених пунктів.

Під час ліквідації наслідків вибухів і пожеж на складі боєприпасів загинуло четверо військовослужбовців - військовий прокурор Південного регіону, сержант, єфрейтор і службовець воєнізованої охорони.

Топ коментарі

  • Геракл Платонович
    Рузге мир уже идёт к вам казахи....
  • andriy shevchenko 35d270e5
    Петров и Боширов не приезжали туристами накануне ?
  • Bassam Azizov
    Щось перед цим москалі хрюкали та гавкали -пра утесненіє узкаязічних в Казахстане...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини