В Україні встановили новий рекорд за кількістю щеплень проти COVID-19 за добу - 173,4 тис. осіб

Новий рекорд щеплень за добу! 26 серпня 2021 року проти COVID-19 вакциновано 173 435 осіб. Одну дозу отримали 55 908 осіб повністю імунізовані - 117 527 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

У МОЗ зазначили, що протягом доби працювала 1051 мобільна бригада, 2974 пункти щеплення, 332 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 208 200 людей, з них отримали одну дозу – 5 208 198 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 427 847 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 636 045 щеплень.

Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5.

"Вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", - додали у відомстві.

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