Завезений випадок тропічної малярії зафіксували в Харкові

У Харкові зафіксували завезений випадок тропічної малярії. Інфекцію виявлено у 42-річної місцевої жительки, яка повернулася з Нігерії 16 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив Харківський обласний лабораторний центр.

"Під час перебування у вищезгаданій країні малярією не хворіла, але відзначала укуси комарів. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду і під час перебування не проводила", - йдеться в повідомленні.

Під час епідеміологічного обстеження встановлено, що 20 серпня у жінки з'явилися клінічні ознаки захворювання: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури. Однак по допомогу вона звернулася лише 24 серпня. Жінку госпіталізували, під час обстеження у неї був виявлений збудник тропічної малярії.

Фахівці Харківської міської філії лабораторного центру провели епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів за місцем проживання пацієнтки.

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Малярія - інфекційна хвороба, яка найбільш поширена в країнах з тропічним кліматом і протікає із загальним нездужанням, нападами ознобу, підвищенням температури тіла, порушеннями різних органів і систем організму.

Перед відвідуванням країн з тропічним і субтропічним кліматом, де поширена малярія, необхідно пройти курс профілактичного лікування (хіміопрофілактики). Препарат визначається лікарем з урахуванням ступеня поширеності малярії в кожній конкретній місцевості. Профілактичних щеплень проти малярії не існує.