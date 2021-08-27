Телевізор, велосипед або автомобіль: У Вінниці організовують акцію серед вакцинованих проти COVID-19

Щоб мотивувати жителів Вінниці вакцинуватися і захистити себе і рідних від COVID-19, міська влада вирішила організувати у Великій Вінниці акцію з розіграшами цінних подарунків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницької міськради.

Зазначається, що участь в ній зможуть взяти тільки ті жителі, які пройшли повний курс імунізації.

Акція "Вакцинуйся. Збережи життя" пройде у Вінниці з початку вересня і до 31 грудня. Для того, щоб всі бажаючі змогли взяти в ній участь, розіграші призів будуть проводити тричі 19 жовтня, 15 листопада і 17 грудня.

Реєстрація учасників акції повинна початися 1 вересня і завершиться: для першого розіграшу - 17 жовтня, для другого розіграшу - 13 листопада, для третього розіграшу - 15 грудня.

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Вінничани, які взяли участь в першому розіграші, але не виграли призів, автоматично стають учасниками другого і третього розіграшів. Переможців акції визначать за допомогою електронного сервісу, шляхом вибору випадкових чисел серед зареєстрованих учасників. 19 жовтня і 15 листопада буде розіграно 15 телевізорів і 15 велосипедів. А 17 грудня - 20 телевізорів, 20 велосипедів і суперприз - автомобіль Toyota Corolla.