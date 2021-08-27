Поклонську планують "заслати" в республіку Кабо-Верде, розташовану на островах Зеленого Мису за 600 км від узбережжя Африки, - ЗМІ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК із посиланням на власні джерела в Держдумі.
Повідомляється, що міжнародний комітет Держдуми може розглянути питання про схвалення кандидатури Поклонської послом "найближчим часом". За даними співрозмовників видання, документи на неї вже готові.
Послів Росії призначає президент за погодженням з обома палатами парламенту.
Як пише видання, Поклонську через її не цілком системну поведінку й екстравагантні заяви не хотіли бачити в Думі наступного скликання ні адміністрація президента, ні "Єдина Росія", ні так зване керівництво окупованого Криму, від якого вона обрана, раніше розповідало джерело, близьке до Кремля, і підтверджував співрозмовник у Держдумі. Однак з депутаткою консультувалися щодо її подальшого працевлаштування, і робота на дипломатичній ниві була побажанням самої Поклонської, сказали два інші близькі до Кремля джерела російського видання.
Республіка Кабо-Верде (або Республіка Зеленого Мису), куди вирушить працювати Поклонська, - невелика держава в Західній Африці, розташована в Атлантичному океані на Островах Зеленого Мису. Колишня колонія Португалії, яка отримала незалежність у 70-х роках минулого століття. Острови Зеленого Мису - це архіпелаг із 18 островів. Станом на 2020 рік населення держави становило 560 тис. осіб.
Із 2018 року послом Росії в Кабо-Верде є 68-річний Володимир Соколенко.
Наталя Поклонська стала депутатом у 2016 році, її обрали до Держдуми з посади прокурора окупованого РФ Криму. У парламенті вона отримала посаду голови комісії з контролю за доходами депутатів, проте в 2018 році втратила цю посаду після того, як проголосувала проти пенсійної реформи. Глава фракції єдиноросів Сергій Неверов тоді заявляв, що Поклонська порушила фракційну дисципліну і має "прийняти для себе рішення". Комісію з контролю за доходами депутатів згодом вирішили об'єднати з комісією з етики.
У 2019 році Поклонська оголосила, що переходить з комітету з безпеки і протидії корупції в комітет з міжнародних справ, а також що завершує навчання в дипломатичній академії при МЗС на кафедрі міжнародної безпеки.
Цього року депутатка подала заявку на участь у праймеріз "Єдиної Росії", маючи намір обиратися в Держдуму наступного скликання. Проте 28 травня вона знялася з праймеріз у зв'язку з переходом "на нову роботу", про яку обіцяла повідомити пізніше. Депутатка уточнила, що на новій роботі "знову може одягти кітель".
"Тільки нехай залишиться інтригою, який саме", - додала вона.