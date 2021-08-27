За весну-літо Росія збільшила свій військовий контингент в окупованому Криму, - ГУР МО

Кремль перетворює Кримський півострів на військову базу для контролю над Чорним і Азовським морями, провокацій і погроз країнам всього Причорномор'я, зокрема Україні і нашим натівським союзникам. За весну-літо Росія збільшила свій військовий контингент у Криму.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби ГУР МО.

Він зазначив, що загроза не тільки Україні, а й усій Європі, зростає щодня.

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"З початку окупації півострова Росія практично щороку збільшує свій військовий контингент у Криму, перетворивши колись курортне та квітуче місце на мілітаристичну фортецю. Зрозуміло, що саме це і була основна мета окупації Криму, адже півострів має дуже вигідне геополітичне розміщення, що дозволяє Росії мати суттєві переваги та можливість впливу на країни причорноморського регіону та "качати права" у самому Чорному й Азовському морі. Окрім того, Москва використовує півострів і як базу для забезпечення російської військової присутності в Сирії", - зазначив Буданов.

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Нагадаємо, що для повернення півострова Україна ініціювала міжнародний майданчик – "Кримську платформу", яка почала свою роботу в Києві напередодні тридцятої річниці Незалежності України. Мета платформи - обговорення шляхів деокупації Криму.