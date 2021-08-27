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Пандемія COVID-19 триватиме ще від двох до п'яти років, - головний санлікар Кузін

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Пандемія COVID-19 триватиме ще від двох до п'яти років, - головний санлікар Кузін
Заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує, що пандемія COVID-19 може тривати ще від двох до п'яти років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар повідомив в інтерв'ю "BBC News Україна"

"Цього року це точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожен місяць ми можемо стикатися з новими штамами. Але і наука не стоїть на місці, з'являються нові вакцини.

Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Ще не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді якої універсальної щеплення, або лікування ", - сказав він.

Також Кузін додав, що маски будуть залишатися ще досить довго. Можливо, до останніх днів подолання пандемії в світі.

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"Маски є досить ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Маски рекомендовані в приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий і ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", - зазначив головний санлікар.

Нагадаємо, на початку пандемії коронавірусу епідеміологи припускали, що вона триватиме мінімум 2 роки, поки не буде створена вакцина. Однак, незважаючи на повсюдну вакцинацію, коронавірус продовжує поширюватися і мутує.

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Топ коментарі

  • Dmytro Shevchenko
    Это обычное ОРВЗ. Как и грипп, это навсегда, и как и от гриппа прививки будут крайне малоэффективны, что уже доказано опытом полностью привитых стран где все равно продолжают болеть в тех же объемах что и в не привитых странах.
  • Михаил Бойко 08797364
    В Украине сложилась ситуация, когда руководители предприятий, различных бизнесовых организаций принуждают к вакцинации, именно принуждают. Ситуация такая, что либо ты делаешь вакцинацию-утилизацию, либо увольняйся. Законы о труде, права людей, Конституция Украины-всё перечёркнуто и выкинуто на мусорку... Народ, как стадо, идёт на "убой". И уже никто не говорит, что вакцины проходят третью стадию испытаний, что от этих новомодных вакцин очень много побочки, а весь народ в качестве испытуемых..., причём совершенно бесплатно, а вот за тесты-плати и как можно больше. Я думаю, что никого не заботит здоровье людей, тут речь только о деньгах.

    Что нам говорит Статья 28. Конституции

    Каждый имеет право на уважение его достоинства.

    Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию.

    Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

    А что говорят другие статьи Конституции?...

    Статья 21.Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы.

    Статья 22. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные настоящей Конституцией, не являются исчерпывающими.

    Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены.

    При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

    А у нас что??? Украину поделили на ЗОНЫ...

    Новомодные вакцины от "короны", паспорта вакцинации, тесты, маски. Без этих атрибутов ты никто и ничто, и даже хлеба не имеешь права купить-тебе его просто не продадут...
  • Dmytro Shevchenko
    И главное что находятся адепты барановируса которые все это еще и приветствуют. И я не про тез кто имеет с этого бабки и их платных ботов нагоняющих истерию, а про реальных дебилов которые хотят всех опустить до своего же уровня.
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