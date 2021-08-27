Міноборони повернуло броньований кабріолет Козак-6 виробнику
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.
"Ідея створити такий спеціалізований транспортний засіб належала екс Головнокомандувачу ЗСУ. Цю закупівлю не було погоджено профільним комітетом парламенту", - йдеться в повідомленні.
За її словами, ПАТ "НВО "Практика" з власної ініціативи розробило і виготовило зразок спеціалізованого автомобіля.
Також Маляр заявила, що спецтранспорт для участі керівництва ЗС України та держави в параді не закуповувався, договір не укладався, процедура не проводилася. НВО "Практика" надавало броньований кабріолет ЗСУ у тимчасове користування під час підготовки до Параду.
Раніше повідомлялося, що Міноборони планує придбати для військового параду три елітні автомобілі за 73 млн грн. Пізніше в міністерстві заявили що куплять автомобілі дешевше - по 6 млн грн за машину.
Броньований кабріолет, наданий НВО "Практика", було повернуто підприємству.