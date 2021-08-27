Епідзонування України: в 10 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, в одній - COVID-госпіталізація, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічних показниках в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 27 серпня, в Івано-Франківській області зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить 54,2% за норми не більше 50%.

Крім того, в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування.

Цей показник у Дніпропетровській області становить 4,5% (норма для "зеленої" зони не більше 4%), Донецькій- 5,9%, Запорізькій - 5,0%, Луганській - 4,2%, Одеській - 4,2% , Сумській - 5,9%, Тернопільській - 5,4%, Харківській - 4,8%, Хмельницькій - 5,1% і в Чернівецькій - 7,3%.

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Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.