Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ
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Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував у молдавську столицю, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман і був змушений повернутися в Одесу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", вранці президентський Airbus A319 приземлився в нашому аеропорту.
Зараз в Одесі сідає борт Air Moldova, який летів у Кишинів з Анталії.
Нагадаємо, Зеленський має взяти участь у заходах, присвячених дню незалежності Республіки Молдова.