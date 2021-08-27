Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ

Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував у молдавську столицю, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман і був змушений повернутися в Одесу.