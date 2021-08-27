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Локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді, - Кузін

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Локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді, - Кузін
Жорсткі карантинні обмеження (локдаун) можуть запровадити в Україні вже в листопаді.

Про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Локдаун залежатиме від кожного українця. Це відповідальна власна поведінка - вдома, на робочому місці, це свідомий вибір вакцинації як профілактики. Якщо українці будуть робити ці прості речі, ми зможемо відтягнути локдаун до грудня-січня або зовсім не допустити (його введення. - Ред.). за тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді", - зазначив Кузін.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Молодцы. Вместо того чтобы перекрыть границу с Рашкой и установить контроль и карантин для вьезжающих в страну, они устроят локдаун для всех украинцев.
  • Viktor Turchanikov
    У Кузина очередной этап строительства хатынки на ноябрь приходится.
  • Зайда
    А у Києві 24-го був парад і що? Сидіти всім по хатам і боятися?
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