ВАКС повторно викликав Януковича в суд і переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу на 4 жовтня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про повторний виклик експрезидента Віктора Януковича в суд і у зв'язку з цим переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" на 9:30 4 жовтня 2021 року.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив у п'ятницю, частково задовольнивши клопотання захисту Януковича, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Слідчий суддя ухвалив клопотання адвоката ... про здійснення належного виклику Януковича в судове засідання задовольнити частково. Повторно здійснити виклик Януковича в судове засідання шляхом публікації про виклик у ЗМІ ... і на офіційному сайті Офісу Генпрокурора", - йдеться в постанові судді ВАКС, ухваленій у п'ятницю .

У зв'язку з тим, що процедура виклику Януковича в суд займе певний час, суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу на 9:30 4 жовтня 2021 року.

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Як повідомлялося, НАБУ і САП звернулися до ВАКС із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу і його синові Олександру.

"Вони є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем", - повідомила пресслужба НАБУ в "Телеграм-каналі".

Дії експрезидента і його сина кваліфіковано за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. О. Януковичу інкримінується також ч.5 ст.27 (пособництво) КК України.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року. Матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

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Вищий антикорупційний суд України від 26 жовтня 2020 року відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою В.Януковича, підозрюваного в незаконному заволодінні державною резиденцією "Межигір'я".

Майно резиденції "Межигір'я" заарештував Печерський райсуд Києва 13 липня 2015 року (рішення підтверджено Апеляційним судом Києва 10 серпня того ж року). 1 серпня 2017 року Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними договори, за якими резиденція "Межигір'я" вибула в 2007 році з державної власності.