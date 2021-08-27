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Ревакцинацію від COVID-19 планують проводити через рік, - Кузін

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Ревакцинацію від COVID-19 планують проводити через рік, - Кузін
Міністерство охорони здоров'я планує проводити повторну вакцинацію від COVID-19 через рік після проходження повного курсу вакцинації.

Про це в інтерв'ю BBC Україна заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз багато дискусій з приводу того, як ревакцинувати населення. ... Поки ми не робимо бустерну дозу. Зараз наша основна стратегія - це ревакцинація через рік", - підкреслив він.

За словами Кузіна, швидше за все в кінці вересня будуть нові дані про ефективність бустерної дози, а стратегії про ревакцинацію будуть розглядатися пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді, - Кузін

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    а вот нихрена
    - у нас вата побежала первая вакцинироваться ломая ноги - халява!
    - это умные сомневаются - надо или не надо, а если переболел уже? - а какая вакцина лучше? - читают инфекционистов разных..
  • Volodymyr Krasnoholovets 4c852252
    Огляд нещодавньої наукової статті https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines?fbclid=IwAR2248Tx8JBwD_lXfz80zghPR9Ykh4D115q2IY4AY6yVIrkR0qRbvCcHHFo
    Препарати Pfizer, Moderna, Astrazeneca та Janssen - це НЕ ЩЕПЛЕННЯ, а комплексні агрегати наночастинок оксиду графену з різноманітними наноелементами, приєднаними до генетично модифікованих нуклеїнових кислот мРНК з клітин тварин або vero клітин та абортованих клітин плоду людини, як їх переглядали та описували.

    [Клітини Vero - це лінія клітин, які використовують в клітинних культурах. ... Оригінальна клітинна лінія отримала назву "Vero" після абревіатури від verda reno, що означає "зелена нирка".]
    Дослідження сурогатів Pfizer, Moderna, Astrazeneca та Janssen розкрило їхню високу токсичну дію на людський організм через вмість нано і мікрочасток низки металів (вісмут, титан, ванадій, залізо, неіржавіюча криця, мідь, кремній, алюміній, свинець, кадмій, оксид графену). Частинки неіржавіючої криці склеєні клеєм на основі карбону з вкрай токсичного оксиду графену і це дуже магніта речовина, яка спричиняє коагуляцію крові типу "Ефект Корони" та "Колосковий Білок", це спричиняє хемічне та радіаційне отруєння при наявності радіовипромінення від вишок мобільного зв'язку (особливо ця типово для препарату Janssen). Moderna має дуже токсичні наночастинки, зокрема свинцю та кадмію, які в організмі виступають в ролі квантових точок і є в вищій степені токсичними спричиняючи цитотоксикоз та геннний токсикоз. В препараті Pfizer на додачу до токсичних наночасток ще є паразити (чи всі вони мертві?) Trypanosoma cruzi розміром 50 мікрон, в водному розчині вони сприяють виникненню імунодефіциту AIDS (ВІЧ-інфекції). В препараті AstroZeneca, крім наночасток заліза, хрома, нікеля, неіржавіючої криці є молекули histidine, sucrose, поліетиленгліколь, етилен алкоголь (також присутні в препартах Pfizer i Moderna). Ін'єкція цих речовин має канцерогенну та генно-клітинно-токсичну дії.
    Крім того, автор статі вказує, що самий вірус COVID-19 ще й досі не виявлений в жодній лабораторії і що цей вірус навряд існує взагалі!
  • Akyla Sasori
    Долго смеялся Билл Гейтс над беднягой
    Труп укололи какой-то бадягой.🤣🤣
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