Ревакцинацію від COVID-19 планують проводити через рік, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я планує проводити повторну вакцинацію від COVID-19 через рік після проходження повного курсу вакцинації.

Про це в інтерв'ю BBC Україна заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз багато дискусій з приводу того, як ревакцинувати населення. ... Поки ми не робимо бустерну дозу. Зараз наша основна стратегія - це ревакцинація через рік", - підкреслив він.

За словами Кузіна, швидше за все в кінці вересня будуть нові дані про ефективність бустерної дози, а стратегії про ревакцинацію будуть розглядатися пізніше.

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