Українка Мар'яна Шевчук виграла друге золото для України на Паралімпіаді в Токіо
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Спортсменка здобула впевнену перемогу в змаганнях з пауерліфтингу у ваговій категорії до 55 кг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ISPORT.
У першій спробі Шевчук підняла 125 кілограмів, а другу і третю їй не зарахували.
Нагадаємо, Шевчук - переможниця чемпіонатів світу та Європи. На Паралімпіаді 2016 року в Ріо вона посіла четверте місце.
Варто зазначити, що це друга золота медаль України на Паралімпійських іграх. Раніше золото нашій команді принесла плавчиня Єлизавета Мерешко.