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Українка Мар'яна Шевчук виграла друге золото для України на Паралімпіаді в Токіо

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Українка Мар'яна Шевчук виграла друге золото для України на Паралімпіаді в Токіо
Спортсменка здобула впевнену перемогу в змаганнях з пауерліфтингу у ваговій категорії до 55 кг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ISPORT.

У першій спробі Шевчук підняла 125 кілограмів, а другу і третю їй не зарахували.

Нагадаємо, Шевчук - переможниця чемпіонатів світу та Європи. На Паралімпіаді 2016 року в Ріо вона посіла четверте місце.

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Варто зазначити, що це друга золота медаль України на Паралімпійських іграх. Раніше золото нашій команді принесла плавчиня Єлизавета Мерешко.

Топ коментарі

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    (было на ЦЕНЗОРе, нет?)

    Украинские паралимпийцы побрезговали стоять рядом с убийцами-ворами из ПКР в Токио
    24 августа открылись Паралимпийские игры-2020 в Токио. Традиционно на церемонии открытия состоялся парад всех сборных-участниц. Но представители опущенной ПКР (Паралимпийский комитет РФ) нашли повод поднять истерику.

    Как сообщает российский пропагандон Димон Губерниев, после парада команд спортсмены из сборной Украины случайно оказались рядом с мельдонистами ПКР (экс-РФ) и решили поэтому уйти от агрессоров, сообщает Сhampion. Вот, что выплюнул Губерниев:

    "Как сообщают наши спортсмены, наша команда расположилась у сборной Украины. А дальше началось... Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально приказал своим спортсменам идти! Мол, всем надо отдыхать, надо идти с церемонии. Что вы делаете, безумцы! Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с россиянами. Кто остановит этих маразматиков?".

    Лаптеногому невдомек, что с позорными московитами даже сесть на одну грядку стыдно.

    Рашист в своем спиче почему-то не стал называть количество квадратных километров территории Украины, которую оккупировала его орда, и количество украинцев, которых убили его соплеменники в ходе оккупации этих территорий.
  • Чайка Київ
    НАШІ ЩИРІ ВІТАННЯ МАР'ЯНОЧЦІ !!!
    Українка Мар'яна Шевчук виграла друге золото для України на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 2719
  • Moshe Dayan
    на 14:05 есть еще одно золото. Украина на девятом месте.
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