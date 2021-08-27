Українка Мар'яна Шевчук виграла друге золото для України на Паралімпіаді в Токіо

Спортсменка здобула впевнену перемогу в змаганнях з пауерліфтингу у ваговій категорії до 55 кг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ISPORT.

У першій спробі Шевчук підняла 125 кілограмів, а другу і третю їй не зарахували.

Нагадаємо, Шевчук - переможниця чемпіонатів світу та Європи. На Паралімпіаді 2016 року в Ріо вона посіла четверте місце.

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Варто зазначити, що це друга золота медаль України на Паралімпійських іграх. Раніше золото нашій команді принесла плавчиня Єлизавета Мерешко.