У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента
Про це йшлося під час зустрічі заступника керівника Офісу Президента Романа Машовця з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Офісу Президента.
"Роман Машовець відзначив практичну готовність опрацювання проектів трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері. Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи під час візиту президента України до США", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що були узгоджені інші питання змістовного наповнення візиту.
З ініціативи заступника керівника Офісу глави держави обговорювалися шляхи підвищення ефективності та можливого збільшення групи американських радників у сфері безпеки й оборони. Машовець наголосив на необхідності дорадчої допомоги, яку Україна отримує від США, і запропонував розширити сфери її надання.
Зі свого боку Стюарт висловила готовність до таких кроків і надала пропозиції щодо їхньої практичної реалізації.
Також під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшого розвитку українсько-американської співпраці у сфері кібербезпеки.