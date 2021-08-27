Убивство 6-річної дівчинки під Харковом: підозрюваний 13-річний підліток на момент злочину був осудним, - прокуратура
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомив прес-секретар облпрокуратури Дмитро Чубенко.
"Психіатрична експертиза засвідчила, що підозрюваний був осудний і усвідомлює свої дії та наслідки від них", - сказав Чубенко.
За його словами, прокуратура подала клопотання щодо продовження підозрюваному запобіжного заходу на 30 днів. Розгляд клопотання призначено на 27 серпня.
Як повідомлялося, увечері 28 липня матір дівчинки звернулася до поліції й повідомила, що її 6-річна донька близько 18:00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла з 13-річним сусідським хлопчиком, і додому не повернулася. Того самого дня, близько півночі, тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті було виявлено в покинутому будинку в смт Старий Салтів.
Поліція встановила особу ймовірного вбивці. За версією слідства ним виявився 13-річний сусід, з яким гуляла дівчинка.
Тіло дитини направлено на проведення судово-медичної експертизи.
29 липня Вовчанський райсуд Харківської області обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді поміщення його до приймальника-розподільника для дітей терміном на 30 днів.