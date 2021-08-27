Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови
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Президент Володимир Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови.
Про це в Telegram повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
"У межах робочого візиту глава Української держави проведе двосторонні переговори з Президентом Молдови та візьме участь у багатосторонній зустрічі очільників іноземних делегацій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси.