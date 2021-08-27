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Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови

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Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови
Президент Володимир Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах робочого візиту глава Української держави проведе двосторонні переговори з Президентом Молдови та візьме участь у багатосторонній зустрічі очільників іноземних делегацій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси.

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
    Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 1121
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Завезли за накатаним маршрутом Чауса?
  • Владимир fd08a616
    Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 6808
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