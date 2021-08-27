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За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 262 нові випадки, - Кличко

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За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 262 нові випадки, - Кличко
У Києві за минулу добу виявили 262 хворих коронавірусів. Одна людина померла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"262 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 223 366", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 150 жінок віком від 18 до 85 років, 95 чоловіків віком від 19 до 83 років. А також 11 дівчаток від 4 місяців до 16 років та 6 хлопчиків від 1 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус. А також 50 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 185 людей. Загалом коронавірус подолав 215 431 мешканець столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 46, у Деснянському – 37, та в Дарницькому районі – 32 випадки", – зазначив Віталій Кличко.

Топ коментарі

  • Dmytro Shevchenko
    Огласите возраст и другие заболевания умершего. Очень уж часто на проверку "умершие от ковида" имели в диагнозе 4 стадию рака, спид или диабет в запущенной форме, и жить им оставалось дни что с ковидом, что без него.
  • Akyla Sasori
    Грефф,у тебя хоть последователи есть,кто продолжит твоё дело на Цензоре,ну когда твоя кровь превратится в квас от этих прививок?
  • Viktor Turchanikov
    Один покойник на 262 заболевших. Шо ж там кацапы дохнуть як мухи?
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