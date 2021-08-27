За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 262 нові випадки, - Кличко
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"262 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 223 366", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли: 150 жінок віком від 18 до 85 років, 95 чоловіків віком від 19 до 83 років. А також 11 дівчаток від 4 місяців до 16 років та 6 хлопчиків від 1 до 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус. А також 50 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 185 людей. Загалом коронавірус подолав 215 431 мешканець столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 46, у Деснянському – 37, та в Дарницькому районі – 32 випадки", – зазначив Віталій Кличко.