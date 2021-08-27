Україна почала імпорт вугілля зі США

Компанії "ДТЕК Енерго" та державна "Центренерго" домовилися про поставку 75 тисяч тонн вугілля із США.

Про це йдеться в спільному пресрелізі компаній.

Судно з паливом прибуде до України в найближчі місяці. Об’єм вугілля буде розподілена рівними частинами (по 37,5 тис. тонн) для потреб ТЕС приватної та державної генерацій.

"Незабаром Україна увійде в опалювальний сезон, і наше спільне завдання – пройти його стабільно, щоб українці були зі світлом і теплом. Забезпечити імпорт вугілля стало можливим завдяки нормалізації ситуації на ринку електроенергії, яка дозволила досягти економічно обґрунтованих цін та, таким чином, знайти необхідні ресурси для підготовки генерацій до осінньо-зимового періоду", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

"Стабільність роботи енергосистеми – наш перший пріоритет. Додаткові запаси вугілля дозволять нам спокійно пройти через опалювальний сезон, без необхідності використанні газу або ж імпорту електроенергії" - зазначили у ПАТ "Центренерго".

Для стабільного проходження опалювального сезону та забезпечення потреб генерації паливом, за 7 місяців 2021 року на шахтах ДТЕК збільшили видобуток вугілля до 10 млн тонн газового вугілля. Крім пріоритетного видобутку українського вугілля, "ДТЕК Енерго" почала його імпорт з Польщі. 19 серпня перша партія польського вугілля уже надійшла в Україну. Також "ДТЕК Енерго" очікує постачання палива із Казахстану.