Новини

Україна почала імпорт вугілля зі США

18 97660
Україна почала імпорт вугілля зі США
Компанії "ДТЕК Енерго" та державна "Центренерго" домовилися про поставку 75 тисяч тонн вугілля із США.

 Про це йдеться в спільному пресрелізі компаній.

Судно з паливом прибуде до України в найближчі місяці. Об’єм вугілля буде розподілена рівними частинами (по 37,5 тис. тонн) для потреб ТЕС приватної та державної генерацій.

"Незабаром Україна увійде в опалювальний сезон, і наше спільне завдання – пройти його стабільно, щоб українці були зі світлом і теплом. Забезпечити імпорт вугілля стало можливим завдяки нормалізації ситуації на ринку електроенергії, яка дозволила досягти економічно обґрунтованих цін та, таким чином, знайти необхідні ресурси для підготовки генерацій до осінньо-зимового періоду", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

"Стабільність роботи енергосистеми – наш перший пріоритет. Додаткові запаси вугілля дозволять нам спокійно пройти через опалювальний сезон, без необхідності використанні газу або ж імпорту електроенергії" - зазначили у ПАТ "Центренерго".

Для стабільного проходження опалювального сезону та забезпечення потреб генерації паливом, за 7 місяців 2021 року на шахтах ДТЕК збільшили видобуток вугілля до 10 млн тонн газового вугілля. Крім пріоритетного видобутку українського вугілля, "ДТЕК Енерго" почала його імпорт з Польщі. 19 серпня перша партія польського вугілля уже надійшла в Україну. Також "ДТЕК Енерго" очікує постачання палива із Казахстану.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Valery Greff
    Неужели "Роттердам Плюс"? Украина начала импорт угля из США - Цензор.НЕТ 2112
  • Димитрий CrimeaBandera
    Можливо ви здивуєтесь, але скоріше за все, це вугілля з американських шахт Ахметова. Так, так. Саме американських. Бо Ахметов, після окупації Донбасу росією, інвестував великі кошти в відновлення видобутку вугілля в північній Америці.
  • Макс Колесниченко
    Американские братья всегда нам помогают.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини