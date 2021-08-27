НАЗК розпочало перевірку декларацій 49 народних депутатів і 9 депутатів міськрад
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
За посадою НАЗК перевіряє декларації 49 народних депутатів. Серед них: Микола Тищенко, Олександр Юрченко, Володимир В'ятрович, Гео Лерос, Ірина Верещук, Олександр Качура, Валентин Наливайченко, Жан Беленюк і інші.
За результатами аналізу ризиків у деклараціях цифровими інструментами розпочато перевірку декларацій 11 чиновників. Серед них - суддя Одеського окружного адміністративного суду Катерина Танцюра, голова наглядової ради ЗАТ "Укргідроенерго" Валентин Гвоздій, а також інші.
На підставі повідомлень про можливе недостовірний декларування від громадян, журналістів і правоохоронців НАЗК перевірить декларації семи осіб. Серед них: заступник голови Лубенської районної ради Полтавської області Олександр Циганенко, депутат Обухівської міської ради Київської області Віктор Малишев та інші.