НАЗК розпочало перевірку декларацій 49 народних депутатів і 9 депутатів міськрад

Національне агентство із запобігання корупції почало перевірку 68 декларацій публічних службовців, серед яких 49 народних депутатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

За посадою НАЗК перевіряє декларації 49 народних депутатів. Серед них: Микола Тищенко, Олександр Юрченко, Володимир В'ятрович, Гео Лерос, Ірина Верещук, Олександр Качура, Валентин Наливайченко, Жан Беленюк і інші.

За результатами аналізу ризиків у деклараціях цифровими інструментами розпочато перевірку декларацій 11 чиновників. Серед них - суддя Одеського окружного адміністративного суду Катерина Танцюра, голова наглядової ради ЗАТ "Укргідроенерго" Валентин Гвоздій, а також інші.

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На підставі повідомлень про можливе недостовірний декларування від громадян, журналістів і правоохоронців НАЗК перевірить декларації семи осіб. Серед них: заступник голови Лубенської районної ради Полтавської області Олександр Циганенко, депутат Обухівської міської ради Київської області Віктор Малишев та інші.