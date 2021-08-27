Грозовий фронт пройшовся Херсонщиною: 4 км дороги були встелені поваленими деревами. ФОТО

У ніч з 26 на 27 серпня в результаті проходження грозового фронту між селами Раденськ і Великі Копані Херсонського району повалені дерева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У ніч з 26-го на 27-ме серпня, в результаті проходження грозового фронту між селами Раденськ та Великі Копані Херсонського району на відрізку дороги протяжністю близько 4 км повністю або частково повалило дерева, в основному акацію", - сказано в повідомленні.

Для забезпечення проїзду по даній ділянці дороги особовим складом 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 2 одиниць техніки та 5 рятувальників у період з 01:00 до 06:00 з проїжджої частини прибрано більше 20 повалених дерев.

Особовим складом патрульної поліції забезпечено регулювання руху транспорту та безпеку особового складу задіяного в роботах. Роботи по розчищенню завершені.

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Фото: пресслужба ДСНС