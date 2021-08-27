"Незалежність наших країн - результат зусиль багатьох поколінь", - Зеленський привітав Санду із 30-річчям незалежності Молдови

Президент України Володимир Зеленський привітав свою молдавську колегу Майю Санду із 30-річчям незалежності Республіки Молдова.

Своє привітання він опублікував у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю пані Майю Санду з 30-річчям незалежності Республіки Молдова. Незалежність наших країн – це результат зусиль багатьох поколінь. Україна завжди підтримуватиме територіальну цілісність Молдови у міжнародно визнаних кордонах. Бажаю дружньому народу Молдови миру, злагоди та процвітання", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови.