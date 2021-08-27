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"Незалежність наших країн - результат зусиль багатьох поколінь", - Зеленський привітав Санду із 30-річчям незалежності Молдови

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"Незалежність наших країн - результат зусиль багатьох поколінь", - Зеленський привітав Санду із 30-річчям незалежності Молдови
Президент України Володимир Зеленський привітав свою молдавську колегу Майю Санду із 30-річчям незалежності Республіки Молдова.

Своє привітання він опублікував у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю пані Майю Санду з 30-річчям незалежності Республіки Молдова. Незалежність наших країн – це результат зусиль багатьох поколінь. Україна завжди підтримуватиме територіальну цілісність Молдови у міжнародно визнаних кордонах. Бажаю дружньому народу Молдови миру, злагоди та процвітання", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови.

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
    "Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы - Цензор.НЕТ 2927
  • 5 копійок
    Він вирячив очі наче нічого і не було. Відморозок.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Яким боком Зєлєнскій, чи його предки до Незалежності України, а тим паче Молдови? Чи навіть Ізраїлю?
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