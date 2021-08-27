В Україні запрацювали ще 20 камер фото- та відеофіксації порушень ПДР. СПИСОК адрес
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомили в МВС.
Загальна кількість камер на дорогах України зросте до 97 штук.
МВС України повідомило більш докладно про розташування нових фіксаторів.
Волинська область отримала додаткові чотири камери — на автомагістралі Н-22 в напрямку Луцька датчики розмістять на 82 км+575 і 95 км+200. На цих ділянках існує швидкісне обмеження до 50 км/год.
Автомагістраль М-19 отримала одну камеру на ділянці 129 км+788 в сторону Ковеля — максимальна швидкість дорівнює 50 км/год.
На автомагістралі М-07 в напрямку міста Любомль розмістили камеру на ділянці 444 км+971 з обмеженням по швидкості у 50 км/год.
Полтавська область отримала всього одну камеру — її встановили на міжнародній магістралі М-03 у напрямку Києва на 155 км+696.
У Львівській області з’явилося відразу п’ять камер:
На трасі М-11 в напрямку Львова на ділянці 16 км+153;
На автомагістралі М-10 на 21 км+671 в напрямку Львова;
На 53 км+580 автомагістралі М-10 в сторону Краковця;
Автомагістралі М-06 також отримала одну камеру на ділянці 528 км+459 в напрямку Луцька;
Траса М-10-01 скануватиметься на швидкісний режим на ділянці 3 км+360 в напрямку села Рясне-Руське.
Київська область отримала чотири пристрої для фіксації порушників — всі вони розмістилися на шосе Р-01 в обидва напрямки:
На 9 км+784 і 3 км+461 на шосе Р-01 в сторону Києва;
На 9 км+994 і 3 км+441 на шосе Р-01 в сторону Обухова.
Запоріжжя отримало три камери у своє розпорядження — їх використовуватимуть на вулицях.
Один фіксатор розмістили на вулиці Будинок відпочинку, в сторону Преображенського моста (обмеження швидкості 50 км/год).
Друга камера спостерігає за швидкісним режимом на вулиці Істоміна, 125-А, в сторону Нікопольського шосе.
Останній датчик опинився на вулиці Дніпро ГЕС, в сторону центру міста.
У Мелітополі одна камера розташувалася на проспекті Богдана Хмельницького, 23 в сторону вулиці Сєдовців — на цій ділянці обмежена швидкість до 50 км/год.
Кривий Ріг отримав дві камери для вулиці Волгоградська в обидві сторони.
Детальніше ознайомитися з розташуванням камер можна на мапі сайту МВС.
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