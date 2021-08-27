Новини

Марченко про курс гривні до долара: "Жодних сплесків і шоків не очікується"

2 83233
Марченко про курс гривні до долара: "Жодних сплесків і шоків не очікується"
Міністр фінансів України Сергій Марченко очікує, що різких коливань курсу гривні до долара наступного року не буде. Шоків не прогнозується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він повідомив у коментарі одному з українських телеканалів.

"Я хочу сказати, що передбачається стабільна курсова динаміка. Жодних сплесків та шоків не очікується", - сказав він.

Марченко нагадав, що у триричній Бюджетній декларації зафіксовані потенційні показники бюджету на 2022-2024 роки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Серед іншого, документ містить прогноз курсу гривні до долара у наступні роки.

Читайте також: За червень заробітчани переказали в країну понад мільярд доларів, - Нацбанк

За прогнозом уряду, у 2021 році курс гривні до долара "залишатиметься відносно стабільним - на рівні 28 гривень за долар у середньому по року".

У 2022 році курс у середньому становитиме 28,6 гривень за долар, у 2023 році - 28,8 гривень за долар, у 2024 році - 29,2 гривень за долар.

Топ коментарі

  • Привет
    Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
    - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
    Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

    На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
    - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
    - Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

    Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
    - Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
    - Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

    - Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
    - Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

    - Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
    - Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

    - Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

    - Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.(с)
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Когда зелевласть говорит "Шоков не прогнозируется" именно это настораживает больше всего.
  • Stepan Ivanoff
    Это прям конц эпохи бедности, какойто
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини