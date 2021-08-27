Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Люди іноді люблять перекручувати те, чого не було сказано. Потрібно розуміти контекст. Я хочу пояснити, що я говорив про себе особисто, що мені, як 40-річному, якщо нічого не змінювати в існуючій пенсійній системі, на пенсію розраховувати не варто. Вона або буде доволі низькою, або взагалі мізерною. Це малося на увазі. Щоб це змінити, я як 40-річний потенційний пенсіонер думаю, що зробити, щоб були механізми, які дозволять мені накопичити собі на старість. Точно так само це може стосуватися будь-кого — 40-річного, 50-річного або молодших людей. Це питання створення стимулів для того, щоб люди збирали та відкладали кошти, щоб у майбутньому мати пенсії", - зазначив глава Мінфіну.
Марченко відповів на питання, чи не стануть такі заяви стимулом для людей працювати неофіційно з "чорною" зарплатою.
Зараз кількість пенсіонерів практично дорівнює кількості працюючих людей. Цей тренд не зміниться в найближчі 5-10 років, йде старіння населення, зменшення кількості людей, які офіційно працюють. Це проблема, і держава її повинна вирішувати. Але вона не повинна вирішуватися шляхом тінізації економіки. Навпаки, ми намагаємося мотивувати громадян показувати доходи", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше Марченко заявив, що громадянам України не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не включатиме накопичень у Недержавних пенсійних фондах.