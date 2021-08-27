В АМКУ відповіли на звинувачення в лобіюванні інтересів "Global Money": Ми виконуємо закон

В Антимонопольному комітеті відповіли на звинувачення в захисті компанії "Global Money", яку звинувачують у нібито фінансуванні тероризму.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ пише глава Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

"Директор невідомого мені "Центру досліджень проблем громадянського суспільства" звинуватив мене в "лобіюванні" "скандальної компанії Глобал Мані". В своєму тексті директор не вдається до жодних досліджень, але повторює звинувачення одного з конкурентів "Глобал мані", звинувачує їх в зв’язках з терористами з окупованих територій Луганської області. Звісно, бездоказово", - йдеться в повідомленні.

За словами Хмельницького, в АМКУ провели перевірку і не знайшли доказів роботи компанії на окупованих територіях.

"Це підтвердили і Головному слідчому управлінні Нацполіції – "щодо перелічених кримінальних проваджень, було встановлено відсутність причетності ТОВ "Глобалмані" до них". І саме тому, у строгій відповідності до закону, оштрафували іншу компанію - конкурента, яка розповсюджувала наклеп. Який порушив конкурентне законодавство шляхом поширення неправдивих, неточних відомостей, пов'язаних з діяльністю конкурента - які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання", - додав він.

Крім того, компанія, що одержала штраф, подала на АМКУ в суд.

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"Скажу більше – і "Глобал мані" не в захваті від нашого рішення, і теж подали на нас до суду. Вважають, що штраф в 68 тис. грн замалий. Будемо і з ними боротися в суді. Бо ми не "лобіюємо", ми виконуємо закон. Якщо ж в пана директора "центру досліджень проблем громадянського суспільства" є факти, які дозволять інакше подивитися на ситуацію – прошу дуже, адреса Північного тервідділення є відкритою. Надсилайте. Також можна їх надіслати в СБУ, там радо перевірять будь-які звинувачення у співпраці з терористами. Щодо звинувачень щодо статків, які я отримав до приходу на посаду чи конфлікту інтересів – ці дані завжди чекають в НАЗК", - підсумував Хмельницький.