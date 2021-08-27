Зеленський запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морської взаємодії в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морського взаємодії в регіоні Чорного моря, оскільки через активну мілітаризації Криму морське судноплавство і торгівля в регіоні опинилися під загрозою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив за результатами зустрічі з президентами Республіки Молдова, Румунії та Польщі в Кишиневі.

"Через активну мілітаризацію нашого українського Кримського півострова під загрозою опинилося морське судноплавство й торгівля в регіоні. Ми маємо разом вирішувати ці сучасні виклики. З цією метою Україна вийшла з ініціативою посилити взаємодію за лінією військово-морських сил причорноморських держав. Ми пропонуємо нашим колегам - і Румунії, і Молдові, які мають вихід до Чорного моря, також приєднатися до цієї ініціативи", - заявив Зеленський.

"Давайте об'єднувати наші зусилля, як дружні сусіди, які мають спільне минуле, як партнери, які однаково бачать майбутнє, як дружні та братерські народи, заради успіху наших народів", - додав він.

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Крім того, за словами Зеленського, високою залишається військова загроза навколо України.

"Критичним є її рівень з півночі, де Білорусь використовують на сьогодні як додатковий плацдарм агресивних дій. Інші постійні джерела загрози - російські війська в придністровському регіоні Молдови, в Абхазії...", - зазначив президент.