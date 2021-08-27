Розчленоване тіло жінки виявили в квартирі у Подільському районі столиці, - Нацполіція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
Сьогодні приблизно об 11:40 до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в квартирі свого родича на проспекті Правди він виявив розчленоване тіло жінки.
На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, судово-медичний експерт, криміналістична лабораторія та інші профільні служби.
Правоохоронці оглянули приміщення, поспілкувалися із заявником та ймовірними свідками, а також продовжують встановлювати обставини злочину та особу жінки, фрагменти тіла якої були виявлені.
Цю подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.