Зеленський підписав закон про реструктуризацію газових боргів

Президент Володимир Зеленський підписав закон №3508-д "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ і забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів і облгазів за газ.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №3508-д Рада прийняла в цілому 14 липня, 29 липня його підписав глава ВР Дмитро Разумков.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, 27 серпня закон повернуто з підписом президента.

Закон визначає організаційні та економічні заходи, спрямовані на подолання кризових явищ і забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу і поширюється на відносини щодо врегулювання заборгованості за спожитий природний газ, послуги його розподілу і транспортування.

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Зокрема, законом пропонується:

- перенести розрахункову дату врегулювання заборгованості з 1 липня 2016 року на 1 червня 2021 року;

- дозволити підприємствам реструктуризувати борг за розподіл і транспортування газу з подальшим списанням нарахованої пені;

- верифікувати і врегулювати за рахунок держбюджету заборгованість із різниці в тарифах на теплоенергію, опалення, постачання гарячої води і т.п., яка утворилася до або після 1 січня 2016 року;

- призупинити виробництво і заходи щодо примусового стягнення заборгованості, в тому числі за договорами з "Нафтогазом" і операторами газорозподільних мереж.