Зеленський підписав закон про реструктуризацію газових боргів
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт №3508-д Рада прийняла в цілому 14 липня, 29 липня його підписав глава ВР Дмитро Разумков.
Згідно з інформацією на сайті парламенту, 27 серпня закон повернуто з підписом президента.
Закон визначає організаційні та економічні заходи, спрямовані на подолання кризових явищ і забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу і поширюється на відносини щодо врегулювання заборгованості за спожитий природний газ, послуги його розподілу і транспортування.
Зокрема, законом пропонується:
- перенести розрахункову дату врегулювання заборгованості з 1 липня 2016 року на 1 червня 2021 року;
- дозволити підприємствам реструктуризувати борг за розподіл і транспортування газу з подальшим списанням нарахованої пені;
- верифікувати і врегулювати за рахунок держбюджету заборгованість із різниці в тарифах на теплоенергію, опалення, постачання гарячої води і т.п., яка утворилася до або після 1 січня 2016 року;
- призупинити виробництво і заходи щодо примусового стягнення заборгованості, в тому числі за договорами з "Нафтогазом" і операторами газорозподільних мереж.