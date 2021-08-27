Реальна зарплата в Україні в липні зросла на 10,2% проти аналогічного періоду 2020 року, - Держстат

Реальна заробітна плата в Україні в липні 2021 року порівняно з липнем 2020 року зросла на 10,2%, порівняно з червнем поточного року - на 0,1%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби статистики (Держстат).

Як зазначається, середня номінальна заробітна плата штатних працівників в липні проти червня-2021 зросла на 0,2%, в річному вимірі - на 21,5%, становлячи 14345 грн, що в 2,4 раза вище рівня мінімальної зарплати (6 тис. грн).

Статвідомство уточнює, що в червні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 14,313 грн, травні - 13 499 грн, квітні - 13 543 грн, березні - 13 612 грн, лютому - 12 549 грн, січні - 12 337 грн.

За його даними, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників в липні-2021 до липня-2020 спостерігалося в Закарпатській (на 24,4%), Хмельницькій (на 23,8%), Волинській (на 23,7%), Рівненській ( на 23,6%), Івано-Франківській (на 23,4%), Львівській (на 22,7%) областях, а також в Києві (на 22,9%).

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Найвищий рівень середньої зарплати в минулому місяці зафіксовано в Києві - 20 956 грн, найнижчий в Чернівецькій області - 11 350 грн.

У липні 2021 року порівняно з аналогічним місяцем 2020 року заробітна плата зросла в сфері тимчасового розміщення та організації харчування - на 52,5%, охороні здоров'я - на 30,5%, надання інших видів послуг - на 28,4%, у сфері мистецтва, спорту і розваг - на 27,8%, освіті - на 27,5%, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби - на 27,2%, інформації та телекомунікацій - на 26,1%, у сфері операцій з нерухомістю - на 23,3%, у професійній, науковій і технічній діяльності - на 21,8%, в сільському і лісовому господарстві - на 21,5%, у фінансовій та страховій діяльності - на 20,3%, в будівництві - на 19, 0%, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 17,3%, в промисловості - на 15,9%.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, частини Донецької і Луганської областей.