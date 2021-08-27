Український воїн загинув унаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід"
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Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами.
Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 27 серпня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід ".
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення несумісного з життям.
Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - сказано в повідомленні.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.