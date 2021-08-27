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Печерський райсуд "замінували" в Києві: евакуйовано 120 осіб, - поліція

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Печерський райсуд "замінували" в Києві: евакуйовано 120 осіб, - поліція
Поліція Києва перевіряє інформацію про замінування будівлі Печерського районного суду столиці, евакуйовано понад сто осіб.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Шевченківському райуправлінні поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"На електронну пошту ДСНС прийшов лист з інформацією про нібито мінування будівлі Печерського райсуду по вул. Володимирській. Проводиться перевірка інформації, евакуйовано 120 осіб з приміщення суду", - повідомили в поліції.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Квартальные всегда были плагиаторами. Даже рояль с членом и тот спионерили.
  • olele







    PustoyBokal@BokalPustoy 7 ч

    У Рівному звільнять 10% медиків, бо платити немає грошей.
    Гопак у небі - 2,5 млн. грн
    Концерт з парадом - 5,5 млрд. грн
    Заборгованість в армії - 1,5 млрд. грн
    Раніше за участь у параді військовим виплачували премію.
    Тепер обіцяють погасити борг #пропаганда_в_цифрах
  • olele
    косплєят, опять косплєят

    Печерский райсуд "заминировали" в Киеве: эвакуированы 120 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 7434
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