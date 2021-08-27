Печерський райсуд "замінували" в Києві: евакуйовано 120 осіб, - поліція
1 09913
Поліція Києва перевіряє інформацію про замінування будівлі Печерського районного суду столиці, евакуйовано понад сто осіб.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Шевченківському райуправлінні поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"На електронну пошту ДСНС прийшов лист з інформацією про нібито мінування будівлі Печерського райсуду по вул. Володимирській. Проводиться перевірка інформації, евакуйовано 120 осіб з приміщення суду", - повідомили в поліції.