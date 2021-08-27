"З порожнечі в достаток", - екстраординарний онлайн-форум з особистісного росту відбудеться в рамках проєкту Edufy

В Україні стартував проєкт Edufy - це світова освітня інноваційна платформа, заснована Андреасом Тіссеном, міжнародним коучем і тренером з досвідом роботи 29 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт форуму.

На Edufy представлено практичний, корисний контент трьома мовами від відомих спікерів та експертів, які професійно навчають ультрасучасним навичкам, а головне розвивають здібності, затребувані в 21 столітті.

Як зазначають організатори, найтоповішою подією від Edufy стане міжнародний глобальний форум "З порожнечі в достаток". У ньому візьмуть участь також українські відомі тренери, коучі і інфлюенсери. Захід відбудеться онлайн і оффлайн 1 вересня о 15:24 (за Києвом)

Мета Форуму - трансформація в реальному часі 5 сфер життя кожного учасника: бізнес, відносини, особистісний ріст, здоров'я, усвідомленість.

"100 000+ людей з усього світу, затамувавши подих, чекають мега події вересня – Форум "З порожнечі в достаток"! Це будуть 24 години якісного контенту нон стоп від 24 спікерів зі світовим іменем. Також буде зафіксовано рекорд у Книзі Гіннеса. Трансляція події буде по всьому світу з перекладом на три мови і сурдоперекладом", - зазначають організатори.

Серед спікерів: Андреас Тіссен, Аллан Піз, Іцхак Пінтосевич, Нік Вуйчич, Керолайн Лів, Лена Адамова, Андрій Шатирко, Радислав Гандапас, Джон Максвелл, Світлана Співакова, Наталія Самойленко, Андреас Бур, Бауржан Касимбегерабаєв, Дмитро Васильєв та інші.

У програмі форуму:

Доленосні теми від більш ніж 50 спікерів. Геніальне кастинг-шоу нових експертів "BE A GENIUS". Пізнавальні панельні дискусії з експертами світового рівня. Новітня презентація інноваційних технологій в освітньому секторі. Насичений інтерактив і якісний нетворкінг в оффлайн і онлайн просторі. Потужний заряд енергією від популярних зірок шоу-бізнесу та діджеїв. Унікальний розіграш мегапризів на суму 50 000$. Захоплюючі токшоу з найвідомішим ведучим України. Захоплююча дух і серце участь в благодійному проєкті з медіагрупою 1+1.

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