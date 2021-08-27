"Укрзалізниця" планує закупити 10-20 нових електричок для роботи в приміському напрямку навколо Києва, - Перцовський

АТ "Укрзалізниця" планує почати оновлення пасажирського приміського сполучення з закупівлі 10-20 нових електричок для роботи навколо Києва.

Про це в інтерв'ю Mintrans розповів в.о. члена правління "Укрзалізниці", директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На стартовому етапі ми говоримо про 10-20 поїздів, які обслуговуватимуть приміський напрямок навколо столиці. Далі - більше. Можливо, не скрізь це буде єдиний формат, оскільки є різні потреби передмістя у всій країні та різні інфраструктурні особливості", - заявив він.

Перцовський також повідомив, що наразі компанія тестує електрички виробництва швейцарської компанії Stadler, готується до великого міжнародного тендеру на електропоїзди, деталізує технічне завдання.

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"Stadler - це той гравець, який вже заявив про готовність локалізуватися в Україні. У компанії вже є успішний досвід у Східноєвропейських країнах. В Україні є велика база виробників вагонних меблів, кабінного обладнання, скла, різного електронного обладнання, за рахунок цього у нас може бути локалізація навіть вище, ніж Stadler досяг у тій самій Білорусі", - зазначив директор філії УЗ "Пасажирська компанія".

Як повідомлялося, раніше Міністерство інфраструктури, АТ "Укрзалізниця" і Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцарія) та Швейцарське агентство зі страхування експортних ризиків SERV підписали Меморандум про взаєморозуміння, який визначає засади співпраці та механізм спільної роботи сторін з питань розвитку сектору залізничного транспорту в Україні.