Новини

Стрілянина на кладовищі в Одеській області: Підозрюваного у замаху на вбивство пенсіонерів затримали

7 09622
Стрілянина на кладовищі в Одеській області: Підозрюваного у замаху на вбивство пенсіонерів затримали
В Одесской области задержан злоумышленник, который с товарищем в мае стрелял в пенсионеров на кладбище.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У травні 34-річний чоловік з 30-річним знайомим поранили зі зброї подружжя пенсіонерів, яке зробило їм зауваження з приводу розпивання на цвинтарі спиртних напоїв. Молодшого за віком правопорушника поліцейські розшукали того ж дня, а старшого оголосили в розшук.

"Поліцейські повідомили обом чоловікам (втікачеві заочно) про підозру за ч.2 ст.15 та п.12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України і розпочали слідчо-розшукові заходи. На слід розшукуваного фігуранта вийшли місцеві оперативники. Схопили його за місцем мешкання знайомих. Зараз чоловік чекає на обрання запобіжного заходу в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення", - розповів начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олег Чукань.

Читайте також: На Донеччині чоловік загинув унаслідок вибуху невідомого предмета на кладовищі, - ДСНС

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Артур Пирожков 0437828b
    Ни в коем случае не в защиту отморозков, стрелявших в стариков, но вот этот пункт:
    - "Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение"


    Насколько я понимаю, они не убили, а только ранили (и то не факт) пенсионеров, но речь уже зашла о возможном пожизненном заключении.

    И в то же время каким-то соскам, под кайфом или пьяным, которые машиной убивают шесть человек, никто и не заикнулся о пожизненном. И другим таким вот случаям.
  • Стопор
    Истребитель Су-24 потерпел крушение в Перми Стрельба на кладбище в Одесской области: Подозреваемый в покушении на убийство пенсионеров задержан - Цензор.НЕТ 109

    Здесь
  • Frozen
    в общественном месте запрещено
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини