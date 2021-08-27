Новини

Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися

19 599163
Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися
Під Перм'ю розбився бомбардувальник Су-24. Обидва пілоти катапультувалися і вижили.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомило поінформоване джерело.

"Літак Су-24 виконував тренувальний політ і зазнав аварії, за попередніми даними, через відмову техніки. Обидва пілоти катапультувалися і вижили", - сказано в повідомленні.

За його даними, літак зазнав аварії в районі міста Верещагіно.

"Пілоти не пермські, вони прилетіли в регіон на навчання", - уточнив співрозмовник видання.

Читайте також: У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Kozak_Vasil
    Кучно пішли космольоти..
  • Алекс Мышкевич
    .

    нужно просто сидеть на берегу и
    смотреть как падают русские самолеты
    буддийская мудрость Бомбардировщик Су-24 разбился в РФ: Пилоты катапультировались - Цензор.НЕТ 7351

    .
  • Alex Best
    Очень жаль..... что выжили.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини