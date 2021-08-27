Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися

Під Перм'ю розбився бомбардувальник Су-24. Обидва пілоти катапультувалися і вижили.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомило поінформоване джерело.

"Літак Су-24 виконував тренувальний політ і зазнав аварії, за попередніми даними, через відмову техніки. Обидва пілоти катапультувалися і вижили", - сказано в повідомленні.

За його даними, літак зазнав аварії в районі міста Верещагіно.

"Пілоти не пермські, вони прилетіли в регіон на навчання", - уточнив співрозмовник видання.

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