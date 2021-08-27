Бомбардувальник Су-24 розбився в РФ: Пілоти катапультувалися
19 599163
Під Перм'ю розбився бомбардувальник Су-24. Обидва пілоти катапультувалися і вижили.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомило поінформоване джерело.
"Літак Су-24 виконував тренувальний політ і зазнав аварії, за попередніми даними, через відмову техніки. Обидва пілоти катапультувалися і вижили", - сказано в повідомленні.
За його даними, літак зазнав аварії в районі міста Верещагіно.
"Пілоти не пермські, вони прилетіли в регіон на навчання", - уточнив співрозмовник видання.