Рух у центрі Києва перекриють для забігу пам'яті загиблих воїнів

28 серпня, в суботу на центральних вулицях столиці відбудеться забіг "Поважаю воїнів, біжу за героїв України". Через це на маршруті бігунів буде обмежено рух автомобільного транспорту.