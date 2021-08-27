COVID-сертифікати в "Дії" згенерували майже 300 тис. українців, - Федоров

Зараз міністерство цифрової трансформації працює над тим, щоб сертифікат можна було згенерувати на порталі "Дія".

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Були проблеми, з якими стикалися деякі користувачі. Технологія нова, і, звичайно, виникали питання при зчитуванні біометрії особи через погане освітлення, об'єкти на тлі, перевантаження реєстрів. Низка проблем через те, що лікар не вніс коректно інформацію про 2 дози", - зазначив він.

Федоров також порадив усім, хто брав участь у бета-тестуванні, видалити тестову версію додатка і скачати оновлену - це дозволить згенерувати сертифікат.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб можна було згенерувати сертифікат і на порталі Дія, використовуючи інші види електронного підпису", - додав він.

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