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COVID-сертифікати в "Дії" згенерували майже 300 тис. українців, - Федоров

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COVID-сертифікати в "Дії" згенерували майже 300 тис. українців, - Федоров
Зараз міністерство цифрової трансформації працює над тим, щоб сертифікат можна було згенерувати на порталі "Дія".

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Були проблеми, з якими стикалися деякі користувачі. Технологія нова, і, звичайно, виникали питання при зчитуванні біометрії особи через погане освітлення, об'єкти на тлі, перевантаження реєстрів. Низка проблем через те, що лікар не вніс коректно інформацію про 2 дози", - зазначив він.

Федоров також порадив усім, хто брав участь у бета-тестуванні, видалити тестову версію додатка і скачати оновлену - це дозволить згенерувати сертифікат.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб можна було згенерувати сертифікат і на порталі Дія, використовуючи інші види електронного підпису", - додав він.

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Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    ТАКЕ НЕДОРОБЛЕНЕ ГІВНО ЯК І ЦЯ ВЛАДА COVID-сертификаты в "Дії" сгененрировали почти 300 тыс. украинцев, - Федоров - Цензор.НЕТ 8100
  • Палєо Мустьє
    почитав відгуки на ту "Дію" і вирішив почекати коли розстріляють декілька генерацій програмістів, що її клепали.
  • andriy shevchenko 35d270e5
    Глючное до невозможности
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