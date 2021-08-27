Новини

Вивішування списків боржників за комунальні послуги - це порушення закону, - Офіс обмудсмена

9 80722
Вивішування списків боржників за комунальні послуги - це порушення закону, - Офіс обмудсмена
Поширення постачальниками житлово-комунальних послуг (ЖКП) та балансоутримувачами будинків списків боржників з іменами, адресами, номерами особових рахунків і сумами заборгованості порушує чинне законодавство.

Про це заявили в Офісі омбудсмена, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сукупність даних про номери особових рахунків, адреси, суми заборгованості боржників в розумінні Закону України "Про захист персональних даних" є персональними даними. ... розміщення у вільному доступі такої інформації є порушенням законодавства у сфері захисту персональних даних і тягне за собою адміністративну відповідальність", - повідомили в Офісі.

Як пояснили в Офісі, відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Читайте також: В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг

Крім того, згідно з рішенням Конституційного суду, інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Така інформація є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    Зеленский подписал Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов подлежат списанию и частичной реструктуризации.

    В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
    Напоминаем данный законопроект в ВР подержали
    Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За: 225
    Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За: 20
    Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За: 19

    чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете от этого решения, зеленский будет пытаться получить кредит МВФ. Зеленский фактически берет кредит для олигархов
  • Володимир Сливка
    Возвращаются старые времена когда списки должников висели на подездах.И знаете что меня тогда удивило в списках не было тех кто выживал на последние купоны а только средний класс которые скепя душей погашали долги.А тем кто тогда жил в достатке и был при власти вообще не платили и в списках их тоже небыло но в итоге им задолженость просто списали.
  • Виктор Ле
    У меня в доме должники - те кто сдают квартиры.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини