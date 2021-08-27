Офіс генпрокурора просить заарештувати Рудьковського: відпускали в Австрію, поїхав у Монако

У ОГП вважають, що екс-міністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський, якого підозрюють у викраденні глави компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, порушив умови виїзду за кордон.

Про це в Офісі генпрокурора заявили агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Офіс генерального прокурора ініціює питання зміни запобіжного заходу екс-міністру транспорту та зв'язку Миколі Рудьковському, підозрюваному в організації викрадення та катуванні глави компанії "Нафтогазвидобування", у зв'язку з порушенням підозрюваним умов виїзду за кордон.

"Прокурор Офісу генпрокурора подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою", - повідомили в Офісі генпрокурора.

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При цьому в Офісі генпрокурора пояснили, що таке рішення ухвалено у зв'язку з порушенням підозрюваним умов дозволу прокурора на виїзд за кордон виключно в м. Відень (Австрія) з метою отримання кваліфікованої медичної допомоги.

"Порушення було встановлено за результатами перевірки відомостей засобів масової інформації про те, що його помітили на території Князівства Монако", - додали у відомстві.

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Як повідомлялося раніше, ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн. Рудьковський усі звинувачення категорично заперечує і називає справу інструментом вимагання частки компанії "Нафтогазвидобування".

24 червня 2021 року суд відправив Рудьковського під арешт у справі про викрадення "слуги народу" Семінського. 7 липня його відпустили під нічний домашній арешт. У серпні ЗМІ опублікували фото Рудьковського, зроблені, як стверджувалося, в Монако. Сам він повідомив, що перебуває в Австрії і терміново повертається в Україну.