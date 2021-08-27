Нове покриття на бориспільській трасі під Києвом прослужить щонайменше 10 років, - Укравтодор

Нове дорожнє покриття на трасі від Києва до міжнародного аеропорту Бориспіль, яке відновили в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", служитиме не менше 10 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Укравтодору Андрій Івко, зазначається на Facebook-сторінці Укравтодору.

"Ця ділянка траси М-03 генерує один із найбільших показників трафіку в Україні — близько 85 тис. машин на добу. Маршрут від міжнародного аеропорту "Бориспіль" — це перше, що бачать іноземні туристи, які прибувають до столиці України. Тому ми докладаємо максимум зусиль, щоб цей об’єкт був взірцевим", - повідомив Івко.

Для контролю за перевантаженням на трасі в рамках проєкту встановлено майданчик зважування-в-русі.

В Укравтодорі зауважили, що трасу до головних повітряних воріт країни, як і обіцяли, відновили до Дня незалежності.17 кілометрів траси М-03 Київ – Харків – Довжанський відремонтували менш ніж за 2 місяці. На магістралі встановили сучасне LED-освітлення, нове бар‘єрне огородження, нанесли розмітку "холодним пластиком" та встановили нові дорожні знаки.

Читайте також: Завершено будівництво естакади - частини Північного обходу Рівного, - "Укравтодор". ФОТО

Остання реконструкція дороги М-03 на вищезазначеній ділянці проводилась у 2004 році. Через інтенсивний рух транспорту дорожнє покриття значно пошкодилося. Забезпечувати проїзд ділянкою шляхом експлуатаційного утримання більше було неможливо.

Невдовзі на всій ділянці Київ – Бориспіль буде встановлено інтелектуальну автоматизовану систему управління дорожнім рухом. Перші цифрові табло зараз працюють в тестовому режимі. На них водії зможуть бачити інформацію про дорожні умови та обмеження: дозволену швидкість, дорожні затори, температуру та стан дорожнього покриття.

Нагадаємо, метою програми президента Зеленського "Велике будівництво" є швидкий і комфортний проїзд по територією України різними шляхами.