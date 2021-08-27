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Євросоюз має намір ввести COVID-обмеження на поїздки для невакцинованих громадян США і ще п'яти країн

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Євросоюз має намір ввести COVID-обмеження на поїздки для невакцинованих громадян США і ще п'яти країн
Європейський Союз у п'ятницю, 27 серпня запустив процес відновлення коронавірусних обмежень (карантин, обов'язкові тести) для невакцинованих громадян Сполучених Штатів Америки і ще п'яти країн.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів, інформує Цензор.НЕТ.

Так, крім США, йдеться про Ізраїль, Ліван, Північну Македонію, Косово і Чорногорію.

Остаточну силу таке рішення ЄС має набути вже в понеділок - 30 серпня. Але якщо жодна з держав-членів ЄС не заблокує його.

Нагадаємо, Рада ЄС 15 липня додала Україну до списку країн, з якими державам-членам Євросоюзу рекомендується поступово знімати обмеження на "несуттєві" подорожі, які були пов'язані з пандемією COVID-19.

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Відтоді переважна більшість країн ЄС скасувала суворі заборони на в'їзд для українських туристів. Однак деякі країни залишили обмеження у вигляді вимоги вакцинації або негативних тестів на коронавірус.

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Топ коментарі

  • Mike Redford
    А что вакцинированные вирус не распространяют ? У них по исследованиям в 251 раз выше содежание вируса в организме в сравнении с невакцинированными .

    https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
  • Шрек Баблокат
    Дети в подвале играли в ковид -
    Дворник чипирован был и привит.
    Стал он пугливым и ссытся порой:
    Скоро ведь срок для прививки второй.
  • Dmytro Shevchenko
    Напомню, Израиль самая привитая страна в мире. Это на заметку тем ковид ботам которые тут поют песни про то что всем надо привиться что бы снялись ковид ограничения.
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