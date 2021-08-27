Євросоюз має намір ввести COVID-обмеження на поїздки для невакцинованих громадян США і ще п'яти країн

Європейський Союз у п'ятницю, 27 серпня запустив процес відновлення коронавірусних обмежень (карантин, обов'язкові тести) для невакцинованих громадян Сполучених Штатів Америки і ще п'яти країн.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів, інформує Цензор.НЕТ.

Так, крім США, йдеться про Ізраїль, Ліван, Північну Македонію, Косово і Чорногорію.

Остаточну силу таке рішення ЄС має набути вже в понеділок - 30 серпня. Але якщо жодна з держав-членів ЄС не заблокує його.

Нагадаємо, Рада ЄС 15 липня додала Україну до списку країн, з якими державам-членам Євросоюзу рекомендується поступово знімати обмеження на "несуттєві" подорожі, які були пов'язані з пандемією COVID-19.

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Відтоді переважна більшість країн ЄС скасувала суворі заборони на в'їзд для українських туристів. Однак деякі країни залишили обмеження у вигляді вимоги вакцинації або негативних тестів на коронавірус.