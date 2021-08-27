Член ВРП Маловацький стверджує, що вчасно вніс у декларацію $230 тис.

Олексій Маловацький вважає, що проти нього в ЗМІ розгорнули кампанію з дискредитації.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином Маловацький відреагував на публікацію видання "Про суд".

"В декларації за 2016 рік остаточно задекларована вся сума грошових коштів, містить 230 000 тис., які "незадекларовані" в хворобливій уяві "ньюс створювачів"", - написав він.

В іншій публікації він відповів на звинувачення в самовільному будівництві заміського будинку.

""Не так" отримано дозвіл на будівництво? Але отримано і зареєстровано. Без рішення судів, без незаконного будівництва і т.д. Припущення про штрафи рівні припущенням про польоти на Марс, начебто можливі, але поки фантастика", - стверджує член ВРП.

На думку Маловацького, проти нього розгорнули дискредитаційну кампанію в ЗМІ. "Я, наприклад, бачу величезну судову перспективу щодо "ньюс створювачів" і, навіть більше, щодо обраного шляху судової реформи", - написав він.

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