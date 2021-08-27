Кількість загиблих під час вибуху в аеропорту Кабула зросла до 170
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Унаслідок атаки двох терористів-смертників в аеропорту Кабула, що сталася напередодні, загинули щонайменше 170 осіб.
Про це заявив представник міністерства охорони здоров'я Афганістану, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS news.
Він зазначив, що переважна більшість жертв - афганці.
З 13 загиблих американських військовослужбовців 10 були морськими піхотинцями, ще одним убитим американцем був моряк. Ще 18 американських військовослужбовців зазнали внаслідок нападу поранень.
Тим часом аеропорт Кабула відновив евакуаційні польоти.
Військових попереджають, що на аеропорт можуть здійснити нові атаки, і що їх ризик зростає на тлі прагнення вивезти з країни сотні американців і афганців.