Кількість загиблих під час вибуху в аеропорту Кабула зросла до 170

Унаслідок атаки двох терористів-смертників в аеропорту Кабула, що сталася напередодні, загинули щонайменше 170 осіб.

Про це заявив представник міністерства охорони здоров'я Афганістану, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS news.

Він зазначив, що переважна більшість жертв - афганці.

З 13 загиблих американських військовослужбовців 10 були морськими піхотинцями, ще одним убитим американцем був моряк. Ще 18 американських військовослужбовців зазнали внаслідок нападу поранень.

Тим часом аеропорт Кабула відновив евакуаційні польоти.

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Військових попереджають, що на аеропорт можуть здійснити нові атаки, і що їх ризик зростає на тлі прагнення вивезти з країни сотні американців і афганців.

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