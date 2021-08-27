Візит у Молдову: Зеленський зустрівся з Санду
Про це повідомляє пресслужба глави української держави, інформує Цензор.НЕТ.
Президенти обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проєктів.
"Відносини України та Молдови мають величезний потенціал, і сьогодні нам треба максимально сконцентрувати зусилля для його використання", – наголосив Зеленський.
Сторони позитивно оцінили роботу, проведену сторонами в межах реалізації проекту будівництва прикордонного мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському державному кордоні.
Крім того, глави держав обговорили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електричної енергії.
Зеленський також подякував Санду за участь у саміті Кримської платформи та приєднання до її декларації.
"Як і раніше, Україна та Молдова взаємно підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної в міжнародно визнаних кордонах. Ваша особиста участь у саміті Кримської платформи ще раз підтвердила цю позицію та продемонструвала наші спільні прагнення протистояти зовнішньому тиску", – зазначив він.
Лідери наголосили на необхідності подальшої тісної співпраці у форматі "Асоційованого тріо" для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, як це передбачено відповідними угодами про асоціацію, а також для просування нових можливостей у межах Східного партнерства.
"Ми вважаємо, що в нас не може бути жодних питань щодо наших дружніх взаємин", – зазначив Зеленський.