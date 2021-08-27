Українські спортсмени за п'ятницю взяли на Паралімпіаді 13 медалей

Сьогодні спортсмени завоювали 2 золоті, 7 срібних і 4 бронзові медалі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, золото 27 серпня здобули Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг, до 54 кг) та Анна Стеценко (плавання, 400 метрів, вільний стиль).

Загалом за 3 дні змагань наші паралімпійці вже мають 22 медалі: 3 золоті, 13 срібних і 6 бронзових.

У медальному заліку Україна посідає четверте місце.

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Національна паралімпійська збірна України виступає в Токіо у 15-ти із 22-х видів спорту. Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо та фехтування на візках.

XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть до 5 вересня.