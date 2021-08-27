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Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності"

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Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності"
Книга Марини Ланги "Щоб у 16 не було запізно" вчить дівчаток "проявляти цнотливість" і "ніколи не давати здачі". 459 примірників книги закуплять за державні кошти для шкільних бібліотек.

Видання є в переліку призначених для закупівлі книжок, опублікованому Українським інститутом Книги, повідомляє Цензор.НЕТ.

Над складанням списку працювали три експертні ради. Після цього її затвердило наказом Міністерство культури й інформаційної політики.

Відповідно до опису, книга розповідає про те, як правильно допомогти дитині прожити кожен рік свого життя.

Скріншоти книги опубліковані в соцмережах. Автор стверджує, що "дівчатка вже народжуються з жіночими якостями", а "хлопчикам щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти".

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Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про традиційні цінності 01

Дівчаткам радять "виявляти природне": вміння піклуватися, умиротворення, цнотливість, здатність надихати. А хлопчикам - "виявляти і відточувати" цілеспрямованість, відповідальність і здатність захищати, щедрість і аскетизм.

"Ніколи не вчіть дівчинку давати здачі! Навіть найслабший хлопчик буде сильнішим за неї. Битися - у нього в крові, вдарить навіть слабак ... У майбутньому це призведе до побутового насильства. Ці 150 сантиметрів у спідниці за звичкою будуть кидатися на чоловіків..."- стверджує автор Марина Ланге.

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Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про традиційні цінності 02

Експерт з гендерної політики і фахівець з комунікацій Українського жіночого фонду Микола Ябченко відгукнувся про книгу так: "Спочатку людина без освіти психолога і педагога стає психологом у ліцеї. Потім пише книгу. А потім на кошти платників податків це потрапляє в бібліотеки".

Раніше автор книги "Щоб у 16 не було запізно" Марина Ланге писала у Facebook, що вона - "за щасливу сім'ю", і це - всі її цінності, з якими вона живе.

"Я так живу щодня. В молитві, здорових відносинах і в русі до мети. Я не буду переконувати нікого, хто вірить у ранній секс, у більш ніж дві статі або теорію Дарвіна", - написала авторка.

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Топ коментарі

  • Ольга Жмудовська
    дякую. Виродок - це мабуть я? Добре, що тато навчив мене давати здачі таким мудакам як ти
  • Vedana
    Дурепа.
    Дівчина / жінка повинна вміти постояти за себе.
    Це не означає обов*язково бити комусь морду (перепрошую). Є вербальне, психологічне, емоційне насильство.
    Таких, хто бажає вилізти на голову і звісити ноги, на жаль, вистачає. І треба і вміти, і знати, і не боятися відповісти. Я вчуся до цих пір. Подружка примушувала фактично і просила, бо - важко.
    Мою дитину постійно ображала інша дівчинка в садочку. Вихователька мусила розмовляти з її мамою. Після того, як та взяла і ще порвала розмальовку моєї малої, ті батьки купили нову.
    Коли мала вдома плакала, жалілася на ту дитину і не хотіла вранці йти в садочок, я їй казала: дай здачі. Вона тендітна в мене, сором*язлива і завжди відповідала: ні, мам.
    І от якогось разу приходжу з роботи (чоловік її вже забрав), мала сяє: мама, я дала здачі.
    Та дитина від несповіданки (бо вона довго мою зачіпала) розревілася, хоча мала сказала, що копнула її легенько по нозі. Після того - жодного разу та дівчинка її не ображала, вони подружилися і ми потім з її батьками та іншими файно погуляли на випуску в садочку.

    Я давала здачі і в садочку, і в школі. Інакше б заклювали.
  • jklpqrs
    сначала клоун становится президентом, затем дуры становятся психологами. Это же белая горячка. Была зеленая, стала белая. Но все-равно горячка.
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