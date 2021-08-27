Від терактів у Кабулі загинуло двоє підданих Великої Британії, - МЗС Сполученого Королівства

Двоє підданих Великої Британії загинули внаслідок терактів біля кабульського аеропорту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила в п'ятницю телерадіокорпорація Бі-бі-сі з посиланням на главу британського МЗС Домініка Раабе.

За його словами, ще загинула дитина однієї з жертв.

Рааб зазначив, що ще двоє британців зазнали поранень.

Два вибухи прогриміли в четвер біля кабульського аеропорту, за даними американського телеканалу CNS News із посиланням на представників влади в Кабулі, жертвами терактів стали щонайменше 170 осіб. Ще близько 200 людей зазнали поранень і травм.

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